Uma idosa foi morta há um ano em Santo Tirso. E até hoje o crime está por resolver. O corpo foi encontrado em casa, com vários cortes e sem roupa.

Mas as suspeitas de ataque sexual nunca foram confirmadas. A família diz que não vai ter paz enquanto não for encontrado o culpado. O caso ainda está aberto. E a investigação está a cargo da Polícia Judiciária do Porto.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.11.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 26.11.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento