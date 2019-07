Mãe que envenenava filho de sete anos também o tentou afogar num tanque

desta segunda-feira dá conta do sofrimento que uma mãe provocou ao filho, um menino de sete anos, que tentou afogar a criança num tanque, em pleno local de trabalho, uma escola de mergulho, a 17 de abril de 2019.A Polícia Judiciária investiga agora este e outros episódios macabros desta mãe, Patrícia Ribeiro, que quase tirou a vida ao filho.Recorde que esta foi a mesma mãe, de 27 anos, que usou o filho, de sete, para reconquistar a atenção de um ex-namorado. Patrícia torturava o filho menor para tentar recuperar uma relação amorosa que tinha terminado. Queria que o ex- namorado tivesse pena dela e voltasse a dar-lhe atenção.

O menino já se tinha afeiçoado ao atual namorado da mãe. Este companheiro de Patrícia também tinha criado laços com a criança e foi por esse motivo que esta mãe agressora traçou um plano macabro que passava por provocar de forma intencional uma qualquer doença nesta criança, sempre com o objetivo de chamar a atenção para si mesma. Desta forma, o ex-namorado, preocupado com o estado de saúde débil da criança, continuava em contacto com a mulher.

Desde abril que Patrícia envenenava o menino de 7 anos e colocou várias vezes a vida do filho em risco.



O 'Investigação CM' sabe que a 17 de abril esta mãe terá alegadamente tentado afogar o próprio filho num tanque, em Peniche.

Foram os colegas da mulher que socorreram a criança e chamaram o INEM.

Apesar de na altura o menino ter dito que a mãe o tinha empurrado para dentro do tanque, Patrícia conseguiu enganar os operacionais.



Agora, depois de ter sido conhecida a história de que Patrícia envenenava o filho, o episódio já é visto com outros olhos. Em exclusivo ao 'Investigação CM', mas sob anonimato, há quem confirme esta triste realidade que aconteceu a 17 de abril.



Além desta tentativa de afogamento do próprio filho, os maus tratos desta mãe ao menino de 7 anos prolongaram-se durante três meses e foi em ambiente hospitalar de internamento que Patrícia foi apanhada em flagrante a injetar clorofórmio no soro do filho.