'Máfia das rendas' ganha milhares com o desespero dos portugueses que procuram casa

O Investigação CM desta quarta-feira desmantelou uma rede internacional de burlões que está a ganhar muitos milhares de euros com o desespero dos portugueses, que procuram casa em Lisboa e no Porto a preços acessíveis.

São criminosos que publicam anúncios falsos de apartamentos de luxo, a preços muito baixo, dos quais não são proprietários, ou que, muitas vezes, nem sequer existem para extorquir dinheiro aos potenciais inquilinos.

O desespero faz com que as vítimas não desconfiem do negócio e acabem por confiar na palavra de desconhecidos que, atrás do computador e em qualquer parte do mundo, conseguem levar milhares de euros pagos pelas pessoas que tentam reservar estes apartamentos a preços de saldo.

O Investigação CM falou com os burlões e também com algumas das vítimas, que têm aumentado nos últimos anos. Começamos por olhar para o relato de uma das vítimas que denunciaram o caso ao Investigação CM.



Ana foi apanhada por esta rede internacional de burlões. Confiou na palavra de uma pessoa que assumiu uma identidade falsa e fez-se passar por proprietário de um imóvel em Lisboa. A mulher perdeu mais de mil euros.