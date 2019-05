Manuel Martins, "rei das faturas falsas", detido quando estava prestes a dar um novo golpe milionário

Esta quarta-feira norevelamos dados sobre o caso que envolve Manuel Martins, o rei das faturas falsas. A Polícia Judiciária do Porto tem provas de que Manuel Martins e os comparsas estavam na iminência de receber um novo apoio milionário dos fundos europeus.Este facto motivou a rápida intervenção da Polícia Judiciária do Porto, que levou à detenção do empresário e da Mulher, Ana Paula, do filho Flávio Martins e mais três suspeitos, entre os quais uma jurista da Câmara de Paredes que até há menos de um ano era funcionária da autoridade tributária.O grupo usava agora Paulo Ricardo Martins Pereira - um ex funcionário da WoodOne e da confiança de Manuel Martins - e que volta a servir como testa de ferro de uma nova empresa, a Dead Line Projekt - que em português quer dizer 'Prazo Final' - e deu por isso o nome à megaoperação da PJ na semana passada.Passaram duas noites detidos nos calabouços da PJ. Foram ouvidos no tribunal em primeiro interrogatório e apesar das inúmeras provas apresentadas, a juíza entendeu que não há necessidade de privar os arguidos da liberdade.Em causa estão os crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal, burla tributária.