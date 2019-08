Moradores de bairros próximos do Aleixo no Porto prisioneiros da droga

O Investigação CM voltou aos bairros do Porto e foi falar com os moradores que vivem sequestrados nas próprias casas. São prisioneiros da droga.



Os traficantes e consumidores do bairro do Aleixo mudaram-se para os bairros próximos e os moradores exigem a presença da polícia para travar o crime.





O consumo e o tráfico a céu aberto, que antes estava fechado nas torres do Aleixo, espalhou-se por toda a cidade. Duas semanas depois de termos mostrado como ficou toda a zona envolvente ao Bairro do Aleixo - cuja última torre está finalmente a ser destruída - voltamos ao Porto da droga e da miséria. Não há policias na rua e os moradores estão reféns nas suas casas.Junto ao Hotel Ipanema continuam tendas montadas.São diferentes todas as semanas, mas escondem os mesmos problemas.