Motorista de Sócrates acusa Santos Silva de ser um testa de ferro da fortuna do antigo primeiro-ministro

João Perna está acusado de ajudar o ex-patrão a lavar dinheiro, no entanto alega que não passava de um mero estafeta.

Por Débora Carvalho | 21:27

João Perna está acusado de ajudar o ex-patrão, José Sócrates, a lavar dinheiro, no entanto assume que não passava de um mero estafeta e era apenas quem entregava os envelopes.

"O juiz diz-me assim: ‘então, não sabia que ia buscar envelopes com dinheiro?’. Os envelopes eram coisas insignificantes. Estamos a falar de dois mil euros. Porque o Carlos [Santos Silva] ia lá todas as semanas ter com ele. E o Carlos, se tivesse de entregar, entregava pessoalmente. Não era eu."



O motorista demarca-se de ser o guardião do dinheiro. À CMTV o ex-motorista do Samouco garante que se limitou a cumprir ordens do antigo primeiro-ministro, José Sócrates. Sem nunca questionar a origem do dinheiro.

Para o motorista de Sócrates não há dúvidas: Santos Silva era apenas um testa de ferro da fortuna do antigo primeiro-ministro.



Ao que a investigação do Correio da Manhã apurou o dinheiro nem sempre foi entregue por Carlos Santos Silva. Depósitos chegaram a ser feitos diretamente na conta de João Perna.

João Perna está na miséria. Atualmente sobrevive a fazer biscates na construção civil e garante que nunca mais falou com José Sócrates.