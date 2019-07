Mulher com cancro diz que só sai do prédio Coutinho para o cemitério. Conheça as histórias dos moradores

Os últimos nove residentes do prédio Coutinho resistem à saída imposta pela VianaPolis, há quase 20 anos. Apesar das várias tentativas para forçar o despejo, os moradores – a maioria idosos e muitos deles doentes – recusam-se a abandonar as casas.



"Foi a batalha mais dura da minha vida", confessa o Coronel José Santos, de 78 anos. Morador do prédio Coutinho, é um dos rostos emocionados da luta. Foi combatente no Ultramar, chegou a ser juiz e comandou a PSP de Viana do Castelo.





suspendeu o despejo.









Agostinho Correia, 89 anos, sobreviveu durante oito dias sem água, luz e gás. Travou uma batalha de duas frentes. Recusou-se a abandonar a casa onde criou os filhos e sofreu com as últimas horas de vida da sua companheira, que morreu no dia em que o Tribunal Administrativo de BragaMaria José Cunha, de 60 anos, reclama o direito à própria habitação onde diz ter sido mantida em sequestro.O livro de orações de Raquel da Rocha, de 73 anos, ajudou-a a manter a esperança. Doente de cancro afirma que só sai de casa para o cemitério.De pedra e cal ao lado da mulher Francisco de 74 anos acusa o presidente da Câmara de Viana do Castelo de falta de compromisso na negociação.