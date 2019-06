Mulher perde filho após trabalho de parto de mais de 20 horas no Hospital de Cascais

No 'Investigação CM' desta sexta-feira contamos-lhe o caso de uma mulher de 29 anos que perdeu o filho após mais de 20 horas em trabalho de parto no Hospital de Cascais, em Oeiras.

Nathália deu entrada no Hospital de Cascais, na madrugada do dia 4 de setembro de 2018, acompanhada do marido, Luís. Grávida de 38 semanas e quatro dias, Nathália tinha a bolsa rebentada, mas sem qualquer dilatação. Dada a situação a equipa médica teve de induzir o parto.

Eram 04h00 da madrugada quando Nathália acordou e foi informada que o filho tinha morrido.



A ficha técnica de Nathália refere que Mateus nasceu vivo, mas o relatório da autópsia diz que o bebé morreu no útero.

A mulher sofreu um deslocamento parcial da placenta e o cordão umbilical terá sofrido uma trombose.



Nathália e Luís querem saber o que aconteceu na madrugada do dia 5 de setembro do ano passado e para isso vão levar o Hospital de Cascais à justiça.



A unidade hospitalar descarta responsabilidades e diz que Nathália está à procura de um culpado.