Os segredos das noites regadas a álcool e excesso de drogas em Lisboa, Porto e Algarve

Um jovem de dezanove anos foi abatido com vários tiros à porta de uma discoteca em Vilamoura no Algarve. O assassino já foi identificado e está em fuga.



No Investigação CM desta sexta-feira, para além de todos os detalhes deste homicídio e da caça ao homem que está em curso, fazemos uma incursão às noites loucas de alguns dos principais pontos turísticos de Lisboa, Porto e Algarve.



Munidos de câmaras ocultas, os jornalistas do Investigação CM testemunharam noites regadas a álcool onde o acesso à droga está ao virar de cada esquina.



Neste Investigação CM vai ver traficantes a oferecerem cocaína aos jornalistas da CMTV, os esquemas dos jovens menores de 18 anos para comprarem bebidas alcoólicas e todos os outros excessos cometidos fora de horas.