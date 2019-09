No Investigação CM desta segunda-feira revela-lhe os milhões envolvidos num negócio de "ouro verde" para o cultivo e exportação de canábis para fins medicinais em Portugal.

O negócio da erva atrai dezenas de investidores estrangeiros, porque a canábis medicinal movimenta centenas de milhões de euros. Em Portugal há quatro empresas que estão a produzir canábis medicinal em território nacional.

O Investigação CM teve acesso ao mundo fechado das empresas que trabalham com esta planta.

quem está por detrás destas empresas, quantos milhões vale uma colheita, as medidas de segurança extremas em torno das plantações e a discussão sobre a legalização da erva para fins recreativos.

O negócio da canábis para fins medicinais mexe em muitos milhões. Como tal, as quatro empresas que estão neste momento a cultivar erva em Portugal adotam por medidas de segurança extrema nas plantações. Os drones, por exemplo, não podem sobrevoar as estufas e o transporte da mercadoria é feito com recurso a carrinhas especiais de empresas de segurança, que ainda contam com o apoio de batedores da PSP.



O Investigação CM conseguiu descobrir quem são os portugueses que estão por detrás destas empresas que cultivam canábis em Portugal para efeitos terapêuticos. Ná dois políticos, um do PS e outro do PSD, uma espécie bloco central, que estão ligados a duas das quatro empresas licenciadas em Portugal.