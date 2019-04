Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai de Rosa Grilo acusa irmã do triatleta de o ter agredido

Américo Pina mostra marcas das agressões em exclusivo à CMTV.

21:22

Júlia Grilo, irmã do triatleta, acusa o pai de Rosa Grilo de ter mudado a fechadura da casa onde morava o casal.



No centro da tensão familiar que cresce de dia para dia está a custódia do filho do casal que após ter ficado sem pai viu a mãe presa por suspeitas do homicídio de Luís Miguel Grilo.



O pai de Rosa Grilo, Américo Pina, acusa a irmã do triatleta e a sobrinha de o terem agredido. Em exclusivo ao Correio da Manhã, Américo mostra as marcas da violência.



"Agrediram-me com murros", revela o pai da viúva. "O meu neto viu tudo", acrecentou ainda.