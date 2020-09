Pai do jihadista português mais perigoso quer filho preso em Portugal

O Investigação CM falou, em exclusivo, com o pai de Nero Saraiva, considerado o jihadista português mais perigoso que aderiu ao Daesh.

Na véspera do julgamento dos 8 terroristas portugueses, o pai de Nero, quer que o filho pague pelos erros em Portugal.

Nero começou por ser atirador especial do Daesh e acabou a comandar um pelotão. Está preso na Síria e o pai quer que o filho regresse.

Oito terroristas portugueses começam a ser julgados amanhã no Campus de Justiça, em Lisboa. Nero, Fábio, Sandro, os irmãos Costa e Turé respondem por vários crimes de terrorismo: adesão, recrutamento e financiamento do Daesh. Apenas dois destes arguidos vão sentar-se no banco dos réus

Em entrevista exclusiva ao Investigação CM, o pai de Nero Saraiva, jihadista português, faz um apelo às autoridades portuguesas. Pede ajuda para que Nero, que está preso na Síria, volte para Portugal e seja julgado no nosso país.

Os oito jihadistas portugueses acusados de vários crimes de terrorismo usavam uma linguagem codificada nas conversas captadas nas escutas telefónicas. A acusação pretende demonstrar em tribunal que estes códigos secretos provam o envolvimento do grupo com a organização terrorista. São códigos de terror.