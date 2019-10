Português aliciado com proposta de emprego desaparece sem deixar rasto em Espanha

No Investigação CM desta segunda-feira contamos-lhe a história de Germano Carvalho Figueiredo, de 37 anos, mais um português que desapareceu sem deixar rasto.

Germano foi abordado por dois portugueses que lhe ofereceram trabalho nas vindimas, em Espanha. Em busca de melhores condições de vida para as suas filhas, deixou a aldeia de Contige, no concelho de Sátão. No entanto, a promessa de trabalho depressa se transformou ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />