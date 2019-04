Predador português liderava rede mundial de pedofilia

Agressor criou uma rede complexa escondida no universo da 'darkweb'. Abusava dos sobrinhos e primos.

Por Tânia Laranjo | 21:19

Na Investigação CM desta quinta-feira revelamos-lhe uma história de horror. Um português de 25 anos criou uma rede de pedofilia internacional escondida no lado mais negro da internet.



Dois anos depois de começar a abusar dos sobrinhos e dos primos o predador decidiu partilhar as imagens das violações com o mundo.



Os abusos começaram em 2013, estima a PJ, dois anos mais tarde o arguido decidiu deixar de guardar as violações para si próprio e passou a partilhá-las com pedófilos espalhados pelo mundo.



Criou uma rede altamente complexa escondida no universo obscuro da 'darkweb', o lado negro da net, que alberga pedófilos, todo o tipo de criminosos, terroristas, negócios de tráfico de droga e armas e também o negócio milionário das imagens de pedófilia.

A rede de pedofilia, criada por este homem na internet, ganhou dimensão mundial e foi por causa disso que foi detido, na sequência de um alerta lançado pela Interpol às autoridades portuguesas.