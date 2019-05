Rosa Grilo escreve nova carta: "Rezo muito pelo Luís"

Rosa Grilo voltou a escrever a partir da prisão. Numa nova carta à agora sua inimiga Júlia Grilo, irmã do marido assassinado, a viúva aborda as relações familiares.Esta missiva revelada pelofoi junta aos autos e Rosa garantia na altura - a 8 de outubro - que todos os dias rezava pelo Luís."Por ironia do destino ou talvez não, tenho um pequeno rosário que me ofereceu quando fomos a Fátima. Acreditem, embora pareça estranho, eu sei, todos os dias eu rezo com ele por todos nós, a mim que me dê forças para aguentar esta tormenta", pode ler-se na carta escrita por Rosa Grilo."Rezo pelo menino, que seja um menino bom e que consiga ultrapassar tudo isto com o vosso amor", acrescenta a viúva.A carta de Rosa Grilo, escrita à mão, fala de amor: "Sinto tanto a falta dele, estou sempre à espera que ele me entre pela porta ou de o ouvir dizer: "sócia, já cheguei". Mas nunca mais vou ouvir da boca dele, mas vou ouvi-lo, para sempre, na minha cabeça".