'Supermercado' de droga ao lado de esquadra da PSP aterroriza moradores em Elvas

Em Elvas, a cento e cinquenta metros da esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) e a cinquenta metros da Câmara Municipal, há um supermercado de droga a céu aberto que orevela esta terça-feira.Os moradores vivem aprisionados nas próprias casas com medo de sair à rua e queixam-se de que nem a polícia, nem a autarquia, fazem algo para impedir o tráfico. O flagelo da droga na Rua do Paço, em Elvas, e no resto do País, é o tema em destaque noCom base numa denúncia que chegou via email, os jornalistas damontaram câmaras de vigilância, durante dia e noite, nesta rua de Elvas, referenciada como o 'supermercado de droga' da cidade.Os moradores têm medo e acusam a policia e a Câmara Municipal de não fazerem nada. Sentem-se reféns no interior das suas próprias casas.Desde o ano de 2012 que Elvas é património mundial da UNESCO mas, atualmente, a cidade não é só conhecida por esse património mas também pelo elevado número de assaltos registados.Por semana a média é de dois a três assaltos a residências e a estabelecimentos comerciais, sendo que nem as estruturas públicas escapam a esta vaga de criminal.Há estabelecimentos e comerciantes que são assaltados sistematicamente. Outros, fazem justiça pelas próprias mãos.Para além disso, não é possível estabelecer uma relação direta entre o consumo de droga e o aumento da criminalidade, mas o que é certo é que nos últimos anos os moradores e proprietários de estabelecimentos comerciais do centro histórico de Elvas queixam-se de uma vaga de assaltos sem precedentes.Este clima de insegurança fez com que houvesse uma petição a correr pelas ruas da cidade de Elvas a exigir mais segurança.