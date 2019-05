Treinador de futsal, empresários e juristas na lista de possíveis jurados no julgamento de Rosa Grilo

Há um Berardo e um Salgado. Até há um Espírito Santo. Há uma Grilo e um Félix, o mesmo apelido que o amante de Rosa. São cem nomes, sorteados aleatoriamente, entre nove concelhos. Fazem todos parte da comarca Lisboa Norte e foram escolhidos por uma sistema informático. Estes são os jurados que poderão vir a fazer parte do júri no julgamento de Rosa Grilo e o amante António Joaquim.



Destes cem nomes pré-selecionados para a lista de oito jurados, quatro efetivos e quatro suplentes, que vão ajudar os juízes a decidir se Rosa e o amante são ou não inocentes, já só restam 76. Os primeiros 24 foram excluídos pelo critério da idade, tinham mais de 65 anos.

O processo tem de estar concluído ainda antes da reabertura do ano judicial. A juíza Ana Clara Batista quer fazer o julgamento em tempo recorde. O Ministério Público já arrolou 40 testemunhas – mais 20 que a lei prevê – a defesa não deverá diferir muito. Mas a magistrada diz que vai acabar o processo em outubro.Para já o primeiro sorteio de jurados dá vantagem a Loures. 31 dos sorteados moram naquele concelho. Segue-se Odivelas com 24 e Vila Franca de Xira com 16, o concelho onde morava Luís Grilo e a viúva Rosa.A escolha atingiu ainda eleitores de Torres Vedras. São oito. Seis de Alenquer e da Azambuja, quatro da Lourinhã. Em Sobral de Monte Agraço e Arruda dos Vinhos foram sorteados dois. Não se sabe se ficarão no último lote dos oito.Para já, a escolha mostra que há de tudo. Desde um treinador de futsal desempregado, até empresários e juristas. Só falta apenas o tribunal receber as respostas ao questionário que está definido na lei. E que permitirá, desde já, diminuir a lista até aos quatro que ao lado dos juízes vão decidir se Rosa e António Joaquim mataram ou não o triatleta.