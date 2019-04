Investigação CM revela incompatibilidades e negócios milionários dos escritórios de advogados com o poder político

Conflito precisa de uma reflexão urgente sobre o risco que estes casos constituem para a liberdade e democracia em Portugal.

Há deputados que fazem parte de sociedades de advogados e que têm uma influência direta no trabalho que é desenvolvido e no debate que existe na Assembleia sobre as mais diversas questões.

A acumulação de funções de deputados da Assembleia da República levanta vários conflitos de interesses.

São conhecidos casos de escritórios de advogados com relações mais estreitas e até influência direta no trabalho diário que é feito na Assembleia da República.

Um deles chegou a ser denunciado. O deputado Carlos Peixoto faz parte do grupo de cinco deputados do PSD que são sócios de sociedades de advogados. A comissão de ética parlamentar está a par dos números mas não vê razão para alarmismos.