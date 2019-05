Investigação da PJ apreende 600 quilos de cocaína em veleiro nos Açores

Uma investigação "de cariz internacional" da Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada e da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, apreendeu um veleiro, procedente das Caraíbas, com cerca de 600 quilos de cocaína, nos Açores.Da operação de combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima, realizada ao longo da madrugada da passada quarta-feira, foram também detidos três indivíduos estrageiros.Segundo o comunicado da PJ enviado às redações, os detidos serão "presentes às Autoridades Judiciárias competentes, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação".Esta investigação contou com o apoio do Maritime Analysis and Operations Centre – Norcotics (MAOC-N), sediado em Lisboa e das autoridades espanholas, francesas, italianas e montenegrinas.