Diretor da PJ diz que investigação no caso da Madeira não fica "em xeque"

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) afirmou, esta quarta-feira, que a investigação policial no caso das suspeitas de corrupção na Madeira não fica "em xeque", mas admitiu preocupação "face ao que era expectável".

"Não, não coloca em xeque o nosso trabalho, sabemos o que estamos a fazer, estamos seguros no que estamos a fazer, estamos convictos e muito motivados no trabalho que temos vindo a realizar há anos nesta investigação. O que quero dizer e transmitir enquanto diretor nacional é a minha total confiança na equipa que investiga estes factos", disse o diretor nacional da PJ, Luís Neves, em declarações aos jornalistas.

Luís Neves, que falava à margem da cerimónia de posse de 84 novos inspetores da PJ, que hoje decorreu na sede nacional, em Lisboa, disse também que "não há frustrações" face à decisão do tribunal no final do primeiro interrogatório judicial.