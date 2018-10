Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigada morte de bebé em Lagos

Menino alemão chegou ao hospital, levado pela mãe, em estado muito grave.

01:53

O Ministério Público está a investigar as causas e as circunstâncias da morte de um bebé com um ano e meio que deu entrada no hospital de Lagos no domingo à tarde.



O menino, de nacionalidade alemã, foi transportado pela mãe para a unidade de saúde em estado muito grave apesar dos esforços para o salvar acabou por morrer. A PSP foi chamada e o cadáver foi transportado para a morgue do hospital de Portimão para ser realizada autópsia.