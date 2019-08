As autoridades continuam a investigar as circunstâncias em que um homem, de 70 anos, morreu na quinta-feira na fábrica de tomate de Benavente.João António Simões foi encontrado morto num tanque de tomate, isto depois de colegas terem dado pela sua ausência pela hora do almoço.A vítima terá sido atingida por uma máquina, já que apresentava ferimentos muito graves numa perna. A vítima mortal vivia com a mulher em Samora Correia.