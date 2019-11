Investigadas joias para funcionárias no Estabelecimento Prisional de Lisboa

Os Serviços Prisionais estão a investigar um caso de alegado suborno a duas educadoras e a uma psicóloga do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL). As três foram recetoras de uma encomenda, que chegou à prisão enviadas por sobrinhas de um recluso, contendo objetos em ouro.As duas remetentes são familiares de um homem, de nacionalidade brasileira, de 34 anos, preso preventivo por tráfico de droga.As sobrinhas quiseram agradecer às educadoras e à psicóloga que acompanharam o tio. Assim, a 9 de agosto entregaram no EPL um envelope com três bolsas (duas com brincos banhados a ouro e outra com um fio do mesmo material). Uma das sobrinhas do recluso redigiu ainda um pequeno bilhete.Alertados pela insistência de uma das educadoras, que perguntou várias vezes pela encomenda, os guardas apreenderam os artigos e participaram à direção.Os Serviços Prisionais confirmaram a abertura de um inquérito, mas que, até ao momento, ainda não levou a que as três suspeitas e os guardas fossem interrogados.