A Inspeção-Geral da Administração Interna está a investigar o caso do adepto do Sporting que ficou ferido no olho direito por uma bala de borracha disparada pela PSP durante os festejos do título, no Marquês de Pombal, em Lisboa.Ricardo Santos, de 24 anos, garantiu aoque vai apresentar queixa-crime e acusa a Polícia de “abuso da autoridade”. “Do nada, os polícias começaram aos tiros e eu estava de braços abertos a pedir para pararem”, contou o jovem da Costa de Caparica, Almada, que diz ter perdido a visão.