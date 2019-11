Investigado corpo despido em ribeiro de Odivelas

O corpo de um homem, com cerca de 50 anos, despido, coberto de lama e já em decomposição, foi encontrado pelas 08h00 de quarta-feira no ribeiro da Costa, na Póvoa de Santo Adrião, Odivelas. A PJ de Lisboa investiga e estava a tentar identificar a vítima."Ia levar o meu filho de 9 anos à escola quando vimos, os dois, o corpo do homem no rio. Disse ao menino que era um boneco, deixei-o na escola e quando regressei liguei logo ao 112", contou aoMaria Eunice, moradora na zona.Quando chegaram, os Bombeiros de Odivelas, tiveram dificuldade em retirar o corpo por ser uma zona de difícil acesso. A PSP montou um perímetro de segurança muito alargado e cortou, durante toda a manhã, uma das faixas da A8, que liga Loures a Lisboa.Ao que oconseguiu apurar, era frequente haver homens sem-abrigo a viver sob uma ponte próxima e recentemente foi visto um deles, nu, a tomar banho no rio. "Existiam alguns sem-abrigo mas nos últimos tempos não têm sido vistos", disse Rogério Breia, presidente da União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto.Apesar de não haver sinais imediatos de crime, a PJ recolheu indícios. Autópsia deverá esclarecer a causa e circunstâncias da morte.