Investigado naufrágio mortal no Meco

Mestre Ilídio não resistiu depois de a embarcação de quatro metros se ter virado.

Por M.C. | 08:30

A Polícia Marítima de Setúbal está a investigar o naufrágio de um pesqueiro de arte xávega, ocorrido na segunda-feira à tarde na praia do Meco, em Sesimbra, e que matou um pescador de 80 anos, ferindo outros quatro.



Mestre Ilídio não resistiu depois de a embarcação de quatro metros se ter virado ao ser atingida por ondas.



Testemunhas auxiliaram os cinco tripulantes do pesqueiro, e transportaram-nos para o areal.



Mestre Ilídio ainda foi alvo de manobras de reanimação do INEM, mas acabou por perder a vida.



Os feridos foram transportados ao hospital.