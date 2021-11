A GNR identificou um homem, de 47 anos, que agrediu a companheira, de 45, no domingo, numa freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão.O caso chegou às autoridades através de denúncia via 112. Os militares confirmaram as suspeitas de violência doméstica e, como medida cautelar, apreenderam ao agressor as duas caçadeiras que tinha na residência. A investigação prossegue, com os factos a serem remetidos ao tribunal da cidade.