Investigado vice-presidente da Câmara de Beja por vacinação Covid indevida

O vice-presidente da Câmara Municipal de Beja está a ser investigado pela Polícia Judiciária por alegadamente ter sido vacinado de forma indevida contra a COVID-19. Quem o confirmou àfoi o próprio magistrado coordenador da Procuradoria da República da Comarca de Beja, salientando que o caso se encontra em segredo de Justiça. Luís Miranda, eleito pelo PS, é marido da também socialista Conceição Margalha, atual presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (Ulsba), entidade responsável pela implementação do plano de vacinação anticovid no distrito de Beja.