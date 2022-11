Duarte Lima mentiu várias vezes, mas a investigação provou que foi ele o autor do crime. Há várias provas contundentes de que ele elaborou um plano para assassinar Rosalina, em 2009, em Maricá, no Brasil”, afirmou, em entrevista ao CM, Aurílio Nascimento, investigador brasileiro que liderou o caso e que, na quarta-feira, será ouvido no Tribunal de Sintra para memória futura.









