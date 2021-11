A atuação de Augusto Arnaut, comandante dos Bombeiros de Pedrógão Grande, no incêndio de junho de 2017, foi “compatível” com a situação e ainda hoje seria “muito difícil antecipar aquele fenómeno”, disse esta segunda-feira o investigador Xavier Viegas, no Tribunal de Leiria, no julgamento em que se apuram responsabilidades nas mortes.



Na sua opinião, a “gestão de meios na fase inicial podia ter sido outra”, mas “faltou apoio no posto de comando” a Augusto Arnaut, que “era responsável pelos meios no teatro de operações”. E o reforço “demorou a chegar”, destacou o especialista em fogos florestais.