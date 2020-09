Investimento de 250 milhões para projeto imobiliário em Portimão

O megaprojeto imobiliário prevê um investimento de cerca de 250 milhões de euros e contempla a construção de edifícios para fins residenciais, turísticos e comerciais. Irá abranger uma área de 26 hectares, junto à Marina de Portimão, na Praia da Rocha. O estudo de impacte ambiental encontra-se em fase de consulta pública desde quinta-feira e até ao dia 29 de próximo mês.No total, estão previstos 652 fogos habitacionais, o que corresponde a uma população de cerca de 2664 residentes. Segundo consta dos documentos que se encontram em consulta, o emprego direto para "a fase de exploração estima-se em cerca de 300 postos de trabalho, orientados sobretudo para a ocupação turística, de comércio e serviços prevista no loteamento e, secundariamente, nos serviços de limpeza e manutenção das habitações".Designado de ‘Loteamento ATR1 Foz do Arade’, este projeto imobiliário é promovido pelo Novo Banco, que é proprietário do terreno - ocupado atualmente sobretudo por eucaliptos. Está previsto que os futuros edifícios tenham uma altura até três pisos.Por outro lado, está contemplada a cedência à Câmara de Portimão "do parque urbano e da praça de eventos prevista junto à zona da Marina de Portimão".O referido parque terá uma área de 3,3 hectares, "traduzindo-se no maior espaço verde da cidade e potenciando uma futura ligação ao loteamento prevista para norte da área do projeto", segundo refere o promotor.