“Investimento foi feito a longo prazo”: Arguido nega ter enganado quatro pessoas em 348 mil euros

António Coelho, de 63 anos, negou esta terça-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto, ter enganado quatro pessoas em 348 mil euros, entre as quais dois cirurgiões, com a compra de ações de uma sociedade que desenvolvia um chip injetável que permite detetar precocemente o cancro.“A sociedade tem existência jurídica e é dona de uma empresa que vale 11 milhões de euros. Este foi um investimento que eles fizeram a longo prazo e que está, neste momento, numa ‘meia fase’. Eles não vão ser prejudicados num único cêntimo”, disse.