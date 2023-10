IP3 já causou a morte a mais de 150 pessoas

Pelo menos 153 pessoas já morreram na sequência de acidentes de viação ocorridos nos no Itinerário Principal n.º 3 (IP3), via que liga Coimbra a Viseu, desde a sua inauguração, em 1991.



Numa altura em que a população, autarcas e associações empresariais aumentam o tom de críticas e revolta à inércia do Governo, à semelhança dos anteriores, exigindo a construção de uma autoestrada, a Lusa fez um levantamento entre as várias entidades que contabilizam as vítimas mortais em acidentes de viação e concluiu que pelo menos 153 pessoas morreram naquele itinerário, que abriu à circulação há 32 anos.









