IPO ofereceu contrato milionário a empresária Manuela Couto

Setecentos e trinta e seis euros por dia foi o montante que o IPO aceitou pagar à Mediana, de Manuela Couto, meses antes de os holofotes da Justiça recaírem sob a empresária.A gestora de empresas de comunicação ainda não tinha sido presa na operação Éter - que levou o presidente do Turismo Norte para a cadeia -, quando Laranja Pontes, que geria o IPO, lhe entregou um projeto arrojado: 121 mil euros pela comunicação do Instituto Português de Oncologia, durante quatro meses. 736 euros por dia, que serviam para fazer a comunicação do organismo, organizar eventos e comprar produtos gráficos.Manuela Couto era a rainha das adjudicações e agora está em prisão domiciliária. Contratualizou com organismos públicos cerca de dois milhões de euros e o juiz de instrução, que diz tratar-se de criminalidade altamente organizada, fala em risco de continuação da atividade criminosa; Laranja Pontes saiu em liberdade porque, entretanto, se reformou, mas tem de pagar uma caução de 20 mil euros.Entretanto, e ainda na sequência da operação Teia, levada a cabo pela PJ do Porto, sabe- -se agora que, após a demissão de Joaquim Couto, que geria a Câmara de Santo Tirso, será substituído por Alberto Costa, também arguido noutro processo (foi preso em dezembro, igualmente pela PJ).O último arguido em domiciliária é Costa Gomes, edil de Barcelos, que diz que não se demite de funções. Vai continuar como presidente e faz as reuniões a partir de casa.