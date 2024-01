IRA admite queixa-crime contra Leandro depois do cantor confessar que espancou cadela

O cantor e concorrente do Big Brother Leandro admitiu ter espancado uma cadela de 50 quilos que chegou a "voar". O IRA - Intervenção e Resgate Animal - publicou uma fotografia do cantor no Facebook e um texto onde refere que as declarações de Leandro vão ser analisadas e, caso haja matéria suficiente, será feita uma queixa-crime.





Leia também PS disposto a mexer na Constituição e na lei para tornar bem-estar animal "claro para todos" "Segundo a Lei n.º 69/2014, de 29 de agosto: "Quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos físicos a um animal de companhia" será "punido com pena de prisão até um ano" ou "pena de multa até 120 dias". Perante isto e as declarações proferidas pelo concorrente em televisão pública nacional, iremos consultar o nosso departamento jurídico para avaliar a situação e avançar com queixa-crime caso haja matéria suficiente", pode ler-se na publicação.