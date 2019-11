IRA recolhe cavalos a morrer à fome em Ferreira do Alentejo

A GNR de Aljustrel, distrito de Beja, apreendeu no passado dia 6, 104 cavalos em duas explorações pecuárias, nos concelhos de Aljustrel e Ferreira do Alentejo.

A Intervenção de Resgate Animal (IRA) interveio numa pequena propriedade de Ferreira do Alentejo onde se encontravam cadáveres de cavalos, já desde o final da semana passada.Ao que oapurou, alguns estão já em estado de decomposição.As GNR foi chamada ao local pelos membros da associação."A contagem dos animais é totalmente inferior aquela da apreensão dos mesmos, o que significa que existe uma desobediência da parte do detentor que está a vender os animais que, neste momento, são propriedade do Estado", revela

Os cerca de 100 equídeos ocuparam um espaço de apenas 2 hectares.

José Maria, proprietário dos animais, disse ao CM que não consegue "encontrar uma resposta" para o estado em que os animais se encontram.

Segundo alguns vizinhos, "este cenário (cavalos mortos) arrasta-se há muitos meses sem que ninguém tivesse feito nada pelos animais".

Segundo a GNR, esta ação de fiscalização foi desenvolvida na sequência de uma denúncia efetuada através da linha SOS Ambiente e Território e permitiu fiscalizar 115 equídeos, dos quais 104 foram apreendidos por falta de identificação e de condições de salubridade.



Na sequência desta fiscalização foi ainda detetada uma infração por falta de registo de exploração pecuária e levantados os autos de contra-ordenação por falta de identificação de equídeos e de bem-estar animal, que são punidos com coimas cujo valor pode atingir os 3.750 euros.

Entretanto, passado uma semana, os cavalos que sobreviveram começaram a ser alimentados.