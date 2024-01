O acórdão condenatório dos irmãos iraquianos Ammar e Yassir Ameen, sentenciados no Campus de Justiça de Lisboa a 16 e 10 anos de prisão, respetivamente, por crimes de adesão a organização terrorista e ainda crimes de guerra e ameaça, descreve ao pormenor as ações de ambos como membros do movimento terrorista internacional Daesh.









