Irmã recorda “coração de ouro” de José Moniz, o jovem que morreu no mar ao tentar salvar outro homem

A atitude de José Moniz, de 26 anos, que morreu depois de se lançar ao mar em Portimão para salvar outro homem, não surpreendeu a família, da Figueira da Foz, onde ontem se realizou o funeral."Tinha um coração de ouro", recorda a irmã, Luísa.A mãe, Isabel Costa, lembra que José Moniz estava sempre disponível para ajudar os outros: "Se visse uma senhora mais velha a carregar qualquer coisa corria para ajudar."O irmão, Gilson, agradece as mensagens de apoio e manifesta também solidariedade aos familiares do homem que José Moniz tentou salvar.As cerimónias, reservadas à família devido às restrições da pandemia, decorreram no cemitério de São Pedro.