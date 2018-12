Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmão de ex-ministro Miguel Macedo nega espiar processos

Greve dos funcionários judiciais atrasou início do julgamento.

Por Fátima Vilaça | 09:30

O irmão do ex-ministro Miguel Macedo negou esta segunda-feira no Tribunal de Braga ter espiado processos do Departamento de Investigação e Ação Penal de Braga, onde trabalha, a pedido de um empresário de Braga.



António Macedo, de 58 anos, que ontem começou a ser julgado, acusado de três crimes, um de acesso ilegítimo, um de peculato e outro de abuso de poder, está há um ano suspenso de funções.



Arrisca prisão até cinco anos e o afastamento definitivo da carreira de funcionário judicial.



O início do julgamento, marcado para as 10h00, começou com mais de 2 horas de atraso, devido à greve dos funcionários judiciais. António Macedo alegou que tinha estado à porta do Tribunal os 30 minutos exigidos por lei, acabando por se ausentar.



A juíza presidente exigiu que o arguido regressasse e a sessão iniciou às 12h15.



O irmão de Miguel Macedo, já com antecedentes pelo mesmo tipo de crimes, é acusado de ter acedido 22 vezes, fora do horário de serviço e aos sábados e domingos a um processo que visava um empresário de Braga.



Diz que o fez "a pedido de colegas" e "para limpar as pastas das conclusões do DIAP".