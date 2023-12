Irmão de grávida desaparecida na Murtosa vai fazer buscas subaquáticas com a cooperação das autoridades

A família de Mónica Silva não desiste de encontrar o corpo da mulher de 33 anos, grávida de sete meses, desaparecida há dois meses e, por isso, vai realizar buscas subaquáticas na ria de Aveiro.falou com o irmão de Mónica Silva, mergulhador profissional, e que veio de Angola para a operação. Diz que a "operação será complexa" e que vai contar com a cooperação das autoridades competentes para coordenarem em conjunto toda a operação.Todos os mergulhadores que entrarem na ria têm que ser mergulhadores profissionais e serão acompanhados por embarcações de apoio e pela Polícia Marítima que irá acompanhar as operações e fazer um perímetro de segurança.As buscas podem ser difíceis pelo lodo e lama da ria e pela falta de visibilidade que existe, não havendo, ainda, uma data definida para o início das mesmas.