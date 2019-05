Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmão de homem cremado por engano: “Como é possível perderem um corpo?”

Cadáver de madeireiro, de 39 anos, levado por engano de hospital em Vigo.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

A revolta tomou conta da família de Jorge Miguel da Cunha. O madeireiro, de 39 anos, morreu num acidente de trabalho, em Espanha, e o corpo foi levado por engano por outra agência funerária.



Não há sinal dos restos mortais do português, natural de Cossourado, em Paredes de Coura, mas a família já teve confirmação do pior: foi cremado noutra localidade, depois de ter sido transportado desde a morgue do Hospital Nicolás Penha, em Vigo.



As autoridades espanholas estão a investigar o caso.



"Como é possível em pleno século XXI, num país europeu, perderem um corpo?", questiona, num misto de incredulidade e indignação, José Carlos Cunha, um dos irmãos da vítima mortal.



Jorge Miguel deveria ter sido sepultado, ao final da tarde de ontem, no cemitério da freguesia de Cossourado, em Paredes de Coura.



"Como se explica isto à mulher, ao filho e até à minha mãe? Parece irreal, estamos muito revoltados com tudo isto e não sabemos se alguma vez poderemos fazer-lhe um funeral digno", sublinha o irmão, muito agastado com o caso.



"Não temos cabeça para nada. Já basta a morte prematura do meu irmão, ninguém estava a contar com nada disto. Está tudo com o advogado, alguém tem de ser responsabilizado temos de saber o que aconteceu", reafirma José Carlos Cunha.



O funeral chegou a estar agendado para ontem, às 18h30, mas foi cancelado. Só quando o agente funerário chegou ao hospital em Vigo, na quinta-feira, percebeu que o corpo já tinha sido levantado por outra agência, mas não foi ainda avançado para onde foi levado.



PORMENORES

Família

Jorge Miguel da Cunha trabalhava como madeireiro na vizinha Espanha. Jorge era casado e deixa um filho com seis anos. Era natural de Paredes de Coura, mas vivia com a família em Arcos de Valdevez.



Investigação

O caso foi imediatamente alvo de um inquérito por parte da Justiça espanhola, mas também de uma averiguação interna do hospital onde o corpo estava depositado, depois de autopsiado.



Em silêncio

O Hospital Nicolás Penha, em Vigo, ainda não esclareceu a situação e mantém-se em silêncio sobre o caso. As normas de segurança já estão a ser revistas e os responsáveis já foram ouvidos.