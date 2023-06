“Ligaram-me da Polícia Judiciária. Primeiro lamentaram o que aconteceu. Depois disseram-me que o irmão do Luís queria pagar o funeral do meu irmão.” Este é o relato de Keila Mendes, irmã de Valdene, o homem de 47 anos, de nacionalidade brasileira, que foi agredido até à morte, desmembrado e decapitado, no Cadaval.









