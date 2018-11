Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmão de ‘Magriço’ morre com a mulher na Moita

Alberto e Prazeres Carvalho, de 92 e 87 anos, mortos por incêndio no quarto.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Prazeres e o marido, Alberto, irmão do ‘Magriço’ Carvalho, guarda-redes do Sporting que representou Portugal no Mundial futebol de 1966, morreram esta quinta-feira num incêndio no quarto onde dormiam, na Baixa da Banheira, concelho da Moita.



O fogo terá tido origem numa lâmpada deixada acesa junto às camas do casal, a mulher de 87 anos e o homem de 92 anos.



Segundo contaram amigos das vítimas, o alerta foi dado pelas 09h15 pela empregada do casal. "Ela meteu a chave à porta, abriu-a e saiu logo muito fumo", descreve o vizinho Lafayette Calhau.



Quando os Bombeiros da Moita chegaram já as chamas - das quais ninguém se apercebeu à noite - estavam extintas. O incêndio tomou apenas o quarto onde dormiam Prazeres e Alberto Carvalho, no 3º andar de um prédio em frente à estação de comboios da Baixa da Banheira.



Investigadores das equipas de incêndios e homicídios da PJ de Setúbal estiveram várias horas no apartamento.



Segundo apurou o CM, na origem das chamas esteve uma lâmpada deixada acesa entre as camas onde Prazeres e Alberto dormiam. O calor ou um curto circuito pegou fogo à roupa e os idosos terão morrido por inalação de fumos.



Depois, os corpos foram atingidos pelas chamas.



O casal dormia em camas separadas porque Prazeres estava "acamada há cerca de 15 anos". "O Alberto tomava conta dela de forma exemplar. Como quem trata de um filho. Mas andava a queixar-se de uma perna e a mobilidade já não era a mesma. A empregada ajudava-os", explicou Lafayette Calhau.



PORMENORES

Meios

Os bombeiros mobilizaram nove operacionais em 4 viaturas. O INEM fez deslocar a viatura médica do Hospital do Barreiro. Foi para a morgue desse hospital que os cadáveres foram levados.



Viviam sozinhos

O casal vivia sozinho. Alberto e Prazeres Carvalho contavam com o apoio de vizinhos e familiares. Alberto era conhecido por gostar de frequentar os bailes dos reformados. Jogou basquetebol.



Glória leonina

O irmão mais novo de Alberto é Joaquim Carvalho, 81 anos, guarda-redes que fez o 1º jogo no Mundial 1966. Venceu pelo Sporting três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Taça das Taças.