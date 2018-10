Irmão mais novo de rapaz morto em Vila Franca de Xira fala à CMTV

Patrick Borges morreu durante a noite deste domingo, no Sobralinho, após convívio numa escola.

Um dos irmãos de Patrick Borges, que morreu durante a noite deste domingo, explicou à CMTV o que terá acontecido no momento do conflito entre famílias, após convívio numa escola.



"Era ele e mais dois indivíduos. Um deles era o cunhado, o outro não conheço", disse o irmão mais novo da vítima mortal, que diz ter ainda marcas de agressão na cara. O homem contou à CMTV os pormenores da luta que terá acontecido no momento da morte do seu irmão.



"[O agressor] Deu-me um murro na cara, eu respondi. O meu irmão saiu do carro, mais dois indivíduos, um deles é o cunhado dele e outro que não conheço, de raça negra. Bateram no meu irmão. Envolvemo-nos numa luta, eu consegui agarrá-lo, mas o homem deu com um guarda-chuva na cabeça do meu irmão. Ele perdia mesmo muito sangue", continuou o irmão mais novo da vítima, que diz ter contactado o seu irmão mais velho a pedir ajuda.



"Liguei para ele e disse-lhe que tinha de vir ajudar. Quando o meu irmão chega, eles veem que são três para três e perdem a valentia. Depois vimo-los a entrar no carro e fomos atrás deles para um beco. Quando eu saí do beco já só ouvi o meu irmão debaixo do carro", explicou.



Recorde-se que o pai, de 51 anos, atropelou e matou este domingo à noite Patrick, que agrediu o seu filho, na zona do Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira. O homem partiu em defesa do filho, entrou no carro dos proprietários da viatura e abalroou o agressor, de 43 anos, que acabou por morrer, depois de desacatos entre três irmãos e o agressor.



Patrick Borges era marido de Valéria - que também confirmou a história à CMTV -, de quem tem um filho.