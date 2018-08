Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãos 'Cabrinhas' soltos após ataque a GNR

Associação de Guardas denuncia “sentimento de impunidade”.

Por Fátima Vilaça | 06:00

O Tribunal de Ponte de Lima entendeu que não havia motivos suficientemente fortes para apresentar ao juiz de instrução os irmãos ‘Cabrinhas’, detidos na segunda-feira à tarde, em Correlhã, depois de tentarem atropelar e agredir duas patrulhas da GNR. O procurador decidiu libertar os dois homens, de 21 e 36 anos, enquanto o inquérito decorre. A Associação dos Profissionais da Guarda (APG) denuncia o "sentimento de impunidade" em crimes contra os militares.



"Cada vez o sentimento de impunidade é maior porque, regra geral, quem decide, opta por não aplicar as sanções mais gravosas, como se não fosse relevante as vítimas dos crimes serem agentes da autoridade", afirmou Paulo Pinto, dirigente da APG no Norte do País.



Os irmãos ‘Cabrinhas’, conhecidos pela conflitualidade na zona onde residem, estavam indiciados de vários crimes, desde condução ilegal a ofensas à integridade física, resistência e coação, e tentativa de tirada de preso - isto porque um dos irmãos entrou no jipe da GNR, na segunda-feira à tarde, e tentou retirar o irmão mais novo, que estava detido e já tinha sido algemado.