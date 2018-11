Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãos condenados a prisão efetiva por assalto a gasolineira em Santa Maria da Feira

Penas entre três anos e meio e cinco anos e três meses.

Por Lusa | 16:23

O Tribunal de Santa Maria da Feira condenou esta terça-feira a três anos e meio e a cinco anos e três meses de prisão efetiva dois irmãos por terem assaltado à mão armada uma gasolineira em Oliveira de Azeméis.



Os arguidos, de 31 e 33 anos, com várias condenações em processos idênticos, estavam acusados de um crime de roubo qualificado, relacionado com um assalto a um posto de abastecimento de combustíveis em Cucujães, no concelho de Oliveira de Azeméis, ocorrido a 03 de outubro de 2016.



Durante o julgamento, os dois irmãos fizeram uma confissão "integral e sem reservas" dos factos que constavam da acusação.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), a dupla deslocou-se até ao referido posto numa viatura que tinha sido furtada uns dias antes em Castro Daire, no distrito de Viseu.



Quando chegaram ao local, o irmão mais velho entrou no estabelecimento encapuzado a ameaçou com uma caçadeira de canos serrados os dois funcionários, tendo fugido com 375 euros em dinheiro.



Os dois arguidos encontram-se atualmente presos, estando um deles a cumprir uma pena de 15 anos e meio a que foi condenado no Tribunal de Viseu e o outro em prisão preventiva, a aguardar o transito em julgado da decisão que o condenou a 15 anos de prisão.



No mês passado, foram condenados no Tribunal de Aveiro a oito anos de prisão por vários assaltos à mão armada a gasolineiras e cafés em Águeda e Albergaria-a-Velha e antes já tinham sido condenados a três anos e nove meses de prisão efetiva por outro assalto a uma gasolineira.



A advogada de um dos arguidos disse à Lusa que os dois irmãos ainda têm pendente mais um processo idêntico que será julgado no Tribunal de Aveiro, em janeiro.



A causídica esclareceu ainda que, quando a decisão deste último processo transitar em julgado, será feito um cúmulo jurídico que visará juntar numa só pena as várias condenações já proferidas.