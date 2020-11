D ois irmãos, de 26 e 23 anos, ambos já acusados noutros casos por roubos violentos, foram agora detidos pela PJ de Setúbal por terem atingido com três tiros um rival, de 31, à saída de um bar na Amora, Seixal. O crime ocorreu pelas 07h50 de 9 de novembro do ano passado, mas a investigação foi demorada devido ao confinamento da Covid-19 e ao silêncio das testemunhas, explicou ontem fonte policial.Os irmãos, indiciados por tentativa de homicídio qualificado, entraram em conflito com a vítima por causa de uma rapariga, embora uma das partes alegue que tudo apenas aconteceu devido ao excesso de álcool. A zanga começou no bar, um dos muitos existentes na avenida Silva Gomes. Já na rua, perseguiram a vítima, intercetaram-na e alvejaram-na com disparos de arma de fogo, “que a atingiram nas pernas e no abdómen e a colocaram em risco de vida”, fugindo para parte incerta, descreve a PJ de Setúbal. A vítima foi operada e tinha três projéteis no corpo.