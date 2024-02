Irmãos disputam herança armados com faca e machado em Vila Real

Armados com uma faca e com um machado, dois irmãos, entre os 54 e os 57 anos, residentes em Vila Real, envolveram-se numa luta, motivada pela disputa da herança, que terminou com os dois a serem transportados para o hospital com ferimentos graves.Já no Hospital de Vila Real e depois de ser operado, o mais velho encontrava-se no recobro e, em circunstâncias que estão por apurar, atirou-se do quinto andar e morreu.Os vizinhos acreditam que "se suicidou porque achou que tinha matado o irmão e ia para a prisão". O mais novo, que inspirava maior preocupação, foi levado para um hospital do Porto.As desavenças entre os dois seriam frequentes e, segundo os vizinhos, agravaram-se após a morte do pai, com a disputa pela herança.A PJ está a investigar o caso.