Irmãos em preventiva por tentarem introduzir em Portugal droga para "libertar a mente"

Dois homens, irmãos, de 37 e 40 anos, foram detidos por serem suspeitos de tráfico de droga, esta segunda-feira, no Porto.

Os arguidos são suspeitos de terem viajado desde a Colômbia, com o propósito de transportarem mais de trinta embalagens de um produto descrito como sendo um esfoliante natural, mas que, se constatou, após um exame do Laboratório de Polícia Cientifica, ser Dimetiltriptamina, mais conhecido como DMT.





A substância, com fortes efeitos psicoativos, pode ser consumida de diversas formas e tem o objetivo de "libertar a mente".

A investigação começou com uma verificação de uma mala extraviada num voo, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, efetuada pelos serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira. Após análise ao conteúdo da mala, os inspetores da ATA suspeitaram que o produto que a mala continha pudesse ser estupefacientes e ativaram a Polícia Judiciária.

A PJ apurou posteriormente que uma outra mala já teria entrado em Portugal com conteúdo idêntico, tendo sido, apreendidos cerca de 50kg de estupefacientes, no Porto.

Os detidos, após primeiro interrogatório judicial, ficaram em prisão preventiva.