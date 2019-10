Irmãos ficam presos por carjacking na feira da Senhora da Hora

Três irmãos foram esta segunda-feira condenados a prisão efetiva por terem roubado um carro a uma mulher pelo método de carjacking, a 15 de agosto do ano passado, no recinto da feira da Senhora da Hora, Matosinhos. Ao todo, foram quatro os ladrões que executaram o assalto.Durante a fuga no veículo roubado, este entrou em despiste, a 300 metros do local do crime, embatendo contra um poste de iluminação pública. O quarto elemento do grupo apanhou pena suspensa.A vítima foi surpreendida quando entrava no carro. Os quatro assaltantes puxaram-lhe os cabelos e ameaçaram-na com o que a mulher presumiu ser uma arma de fogo - mas que mais tarde se veio a confirmar ser uma pistola de pressão tipo ‘airsoft’, que atira projéteis de plástico e não letais. Fugiram depois a grande velocidade com a viatura, que após o despiste ficou completamente destruída e imobilizada mesmo em frente à Escola Superior de Artes e Design. O grupo ainda fugiu a pé, mas acabou por ser detido pela PSP. Foram condenados pelo crime de roubo qualificado."Não era uma arma com munições reais, mas para efeito de susto, foi o mesmo", frisou o juiz na leitura do acórdão. As penas efetivas foram de quatro anos, quatro anos e cinco meses, e quatro anos e meio de prisão. O magistrado referiu que as penas foram efetivas porque os arguidos já tinham sido condenados anteriormente por crimes semelhantes.Já a pena suspensa aplicada foi de três anos e nove meses.